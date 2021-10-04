Школу почти на 1 тыс. мест построят в Ставрополе к 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Строительство новой школы начали в Ставрополе, здание будет состоять из нескольких блоков и сможет принять 990 детей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации города. Завершить строительство планируется к осени 2022 года.

"Началось строительство школы на 990 мест по улице Федеральной. Композиция школы будет представлять сложное многоугольное строение. Центральная часть трехэтажного здания станет связующим технологическим элементом всей планировки. К ней примкнут все функциональные одноэтажные здания. Справа от центрального коридора построят актовый и спортивные залы, слева - четыре трехэтажных учебных блока", - говорится в сообщении.

Согласно конкурсной документации, строительные работы завершат в ноябре 2022 года. Строителям предстоит возвести блок начальной школы, учебные и лабораторные классы, спортивные сооружения, столовую, медицинский блок и так далее. На территории школы разместят стадион, теннисный корт, спортивные площадки.

По информации администрации города, общая стоимость проекта составляет порядка 1,2 млрд рублей. Новая школа позволит разгрузить ближайшие учебные заведения, которые работают с перегрузкой в 1,5 раза. В школах города учатся более 50 тыс. детей, ежегодно это количество увеличивается на 2 тыс. Для создания комфортных условий обучения в городе строятся новые учреждения.