Более 300 коек дополнительно развернули в Алтайском крае из-за пандемии

БАРНАУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Медики Алтайского края начали расширять коечный фонд в госпиталях региона из-за растущей заболеваемости коронавирусом. Объем коечного фонда увеличен более чем на 300 мест. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на пресс-конференции в понедельник.

"Мы вынуждены обратно разворачивать ковидные госпитали. Так, дополнительно сейчас мы развернули 324 койки. Объем коечного фонда на сегодняшний день составляет 4 038 коек в 21 госпитале. Мы проводим ежесуточный мониторинг загруженности и по его результатам принимаем решение о необходимости дополнительного развертывания коек. Смертность в этом году гораздо выше, чем в прошлом году. Доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов велика", - сказал Попов, уточнив, что увеличилось число случаев тяжелого протекания заболевания.

Кроме того, Попов заявил и о высокой нагрузке на службу скорой помощи: в среднем в сутки по краю медики принимают 1,5 тыс. вызовов. Им удается справляться с такой нагрузкой, так как иммунная прослойка среди работников этой службы превышает 90%, случаи заболевания среди персонала носят единичный характер. Пока в крае, по данным Попова, не рассматривают возможность приостановки оказания плановой медпомощи.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Алтайского края Ульяна Калинина уточнила, что в регионе в связи со случаями заражения коронавирусом закрыты три школы и более 200 классов в различных образовательных учреждениях.

Ранее Попов отмечал высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае и объяснял эту динамику низким уровнем вакцинации населения. В настоящее время в регионе на разных стадиях вакцинации находятся 694 365 человек, что составляет 55% от уровня, необходимого для формирования иммунной прослойки. Для формирования иммунитета в регионе необходимо было вакцинировать к сентябрю 1,1 млн человек. Край находится на 50-м месте среди 85 субъектов РФ по темпам вакцинации. Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 78 732 жителей региона.