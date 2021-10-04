Губернатор Краснодарского края заявил, что вакцины от коронавируса на Кубани достаточно

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса в Краснодарском крае хватает и для местных жителей, и для туристов, изъявивших желание привиться в регионе, заявил на пленарной сессии "Пандемии будущего" VI ежегодного форума "Биотехмед" в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С 1 августа для заселения в отели и санатории Краснодарского края необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном коронавирусе не позднее, чем полгода назад или сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселяться можно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.

"Вакцины хватает: и для 6 млн жителей, и для 15 млн туристов. С 1 августа заселяем вакцинированных", - заявил глава региона.

По состоянию на начало октября в регион поступила 2 737 531 доза вакцины, закончили иммунизацию порядка 2 млн местных жителей.

По данным на конец августа, порядка 65% туристов приезжают в регион уже вакцинированными, 25% - это дети до 14 лет, к которым требования о вакцинации не применяются, еще около 8-9% - люди, которые уже переболели коронавирусом или те, у кого есть медотвод. Остальные 1-2% - люди, которые не привились и берут на себя обязательства вакцинироваться на территории края.