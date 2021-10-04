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В РГО заявили, что не имеют отношения к делу о похищенных участках земли в Сочи

По словам представителей общества, причастная к делу организация неправомерно использует наименование РГО

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Русское географическое общество не обращалось в прокуратуру по вопросу похищенных участков земли после изменения границ нацпарка в Сочи. У РГО нет отделения в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Русское географическое общество не обращалось в прокуратуру Краснодарского края по поводу соблюдения лесного и земельного законодательства в Сочинском национальном парке. РГО не имеет отделений в городе Сочи", - говорится в сообщении.

По данным РГО, организация, осуществляющая свою деятельность на территории Сочи и именуемая "Сочинское городское отделение Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", не является структурным подразделением РГО и неправомерно использует в своем полном наименовании наименование РГО.

30 сентября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что порядка 3,5 тыс. земельных участков площадью 2,3 тыс. га, которые похитили после изменения границ нацпарка в Сочи, арестовали до завершения следствия. Это необходимо для того, чтобы предотвратить там вырубку лесного массива или застройку. Отмечалось, что проверку провели по обращению Русского географического общества.

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