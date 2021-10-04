СМИ: в Испании намерены расследовать сведения, полученные из "Досье Пандоры"

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Налоговые органы Испании пообещали расследовать информацию о возможных налоговых нарушениях, полученную на основе публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) сведений об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей под названием "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Об этом сообщил в понедельник телеканал LaSexta.

Среди тех, кто фигурирует в "досье" и связан с Испанией, значатся певец Хулио Иглесиас, главные тренера английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и испанского клуба "Реал Мадрид" Карло Анчелотти, бывшая любовница почетного короля Хуана Карлоса I Коринна Ларсен и другие.

Базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований опубликовал в воскресенье выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков.