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Публикация "Досье Пандоры"

СМИ: в Испании намерены расследовать сведения, полученные из "Досье Пандоры"

Среди тех, кто фигурирует в "досье", в частности, значатся певец Хулио Иглесиас, главные тренера английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и испанского клуба "Реал Мадрид" Карло Анчелотти, бывшая любовница почетного короля Хуана Карлоса I Коринна Ларсен

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Налоговые органы Испании пообещали расследовать информацию о возможных налоговых нарушениях, полученную на основе публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) сведений об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей под названием "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Об этом сообщил в понедельник телеканал LaSexta.

Среди тех, кто фигурирует в "досье" и связан с Испанией, значатся певец Хулио Иглесиас, главные тренера английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и испанского клуба "Реал Мадрид" Карло Анчелотти, бывшая любовница почетного короля Хуана Карлоса I Коринна Ларсен и другие.

Базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований опубликовал в воскресенье выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков.

Теги
ИспанияПубликация "Досье Пандоры"
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