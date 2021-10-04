Четыре школы и 24 класса закрыли из-за коронавируса в Саратовской области

САРАТОВ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение закрыть четыре школы и еще 24 класса в 17 школах в малых населенных пунктах в связи со случаями заражения коронавирусом. Также закрываются группы в детсадах и профорганизациях, сообщает министерство образования региона в понедельник.

Ранее сообщалось, что с 27 сентября по 11 октября в регионе приняли решение организовать обучение с применением дистанционных технологий среди школьников в крупных городах области и отдельных районных центрах. Удаленно учатся школьники Саратова, Энгельса, Вольска, Маркса, Хвалынска, Ртищево, Пугачева, Аркадака, Красного Кута, Калининска, Петровска, а также рабочих поселков Татищево, Самойловка, Базарный Карабулак, Мокроус, Лысые горы, Дергачи, поселка Светлый, села Балтай.

"В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией полностью закрыты четыре школы, в них 180 учащихся и 13 педагогов, 24 класса в 17 школах, в них 519 учащихся и 40 педагогов переведены на дистанционный режим обучения", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что закрыли также 55 групп в 43 детских садах и 31 группу в восьми техникумах и колледжах.

Число инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области с начала пандемии превысило 90 тыс., 4 октября выявили 325 заразившихся - максимум с начала пандемии. Выздоровели с начала пандемии 81 819 человек, в том числе за последние сутки - 231 человек.