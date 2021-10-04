Число больных с тяжелой формой COVID-19 в Новгородской области выросло в сентябре вдвое

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Количество тяжелых больных, госпитализируемых в медицинские учреждения Новгородской области с диагнозом новая коронавирусная инфекция, в сентябре увеличилось в два раза по сравнению с августом. Об этом сообщил в понедельник глава региона Андрей Никитин в своем обращении по результатам заседания оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

"За сентябрь месяц в два раза увеличилось поступление тяжелых больных на госпитализацию. Нам снова придется задействовать все резервные мощности: это и госпиталь ветеранов, и районные больницы, практически заполнена реанимация. Ситуация выглядит так, будто бы система здравоохранения работает на пределе своих возможностей", - сказал Никитин.

По данным управления Роспотребнадзора по Новгородской области, число тяжелых форм течения заболевания в сентябре выросло от 5 до 10%.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Новгородской области коронавирус выявлен у 44 889 человек, полностью выздоровели 41 459 пациентов, умерли 452.