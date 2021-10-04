В Симферополе из-за коронавируса закрыли две школы

"Закрыты две школы №2 и №17 по предписанию Роспотребнадзора - COVID-19", - сказал собеседник агентства.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предписал закрыть две школы в Симферополе, где зафиксировали распространение новой коронавирусной инфекции, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации города.

Он уточнил, что по той же причине в Симферополе закрыли 11 классов в других школах. Закрытых детских садов и отдельных групп в городе нет.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии в республике заразились около 81 тыс. человек, выздоровели более 69 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. пациентов.

Глава Крыма Сергей Аксенов 1 октября сообщил журналистам, что власти республики не планируют вводить жесткие ограничения из-за пандемии. В сентябре они разрешили заведениям общепита работать до 01:00, а не до 23:00, как было летом. При этом в республике до 1 декабря продлили запрет на развлекательные мероприятия, а работников сфер туризма и услуг рекомендуется вакцинировать от коронавируса.