Роспотребнадзор: новых ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в России не вводились, заявили в понедельник журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года №18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось", - говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что массовые мероприятия остановлены из-за ковида по всей России, только в двух регионах разрешено проводить их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек.