Колокольцев раскритиковал качество подготовки молодых водителей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в прошлом году только каждый четвертый из обучающихся сдал экзамен на права с первого раза, качество подготовки молодых водителей в стране оставляет желать лучшего.

"В 2020 году лишь каждый четвертый из обучающихся сдал экзамен с первого раза. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет", - процитировали министра в "МВД медиа" после заседание коллегии ведомства, где участники обсудили ход реализации задач, предусмотренных федеральным проектом "Безопасность дорожного движения".

Колокольцев подтвердил актуальность урегулирования полномочий Госавтоинспекции по участию в контроле за учебно-материальной базой автошкол и сообщил, что качество подготовки молодых водителей оставляет желать лучшего. По словам министра, в прошлом году не достигнуты прогнозные целевые показатели социального риска в половине регионов России, а в текущем году перечень их если и уменьшится, то незначительно.

Министр потребовал более эффективно использовать те инструменты, которые предоставлены ведомству законодательством. Это касается проведения централизованных закупок, а также распределения по их результатам транспорта и специальных технических средств для подразделений на местах.