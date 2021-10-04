Минпросвещения положительно оценивает опыт применения демонстрационного экзамена

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills органично вписался в систему оценки качества профессионального образования в РФ. Об этом в понедельник сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профобразования и профобучения Минпросвещения Марина Софронова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению экзамена в колледжах.

"Это инструмент, который абсолютно органично вписался в принципе в систему оценки качества профессионального образования и обучения и на протяжении уже пяти-шести лет апробируется различными структурами и организациями в формате обязательной формы аттестации либо в добровольной форме аттестации", - сказала она.

Демонстрационный экзамен будет включен во все образовательные стандарты системы среднего профессионального образования (СПО) к 2022 году, заявила Софронова. "Мы планируем к следующему году, к 2022 году, завершить работу по включению демонстрационного экзамена во все образовательные стандарты среднего профессионального образования", - сказала она.

Софронова объяснила, что данный экзамен является формой государственной итоговой аттестации в колледжах в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Сегодня насчитывается около 500 стандартов в СПО, треть их них предусматривает демонстрационный экзамен - это более 120-130 стандартов.

Кроме того, министерство разработало проект приказа, который урегулирует на федеральном уровне все локальные подходы к процедуре проведения этого экзамена.

Демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills является формой государственной итоговой аттестации. Экзаменационное задание предусматривает выполнение студентами реальных производственных задач и последующую независимую экспертную оценку. По итогам демонстрационного экзамена выпускники получают скиллс-паспорт - документ, подтверждающий профессиональные компетенции выпускника, что является перспективным бонусом при трудоустройстве.