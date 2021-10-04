Расширение вакцинации и ужесточение контроля. Что говорили на совете по борьбе с пандемией

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Развитие ситуации с коронавирусом в России вызывает тревогу - заболеваемость растет в большинстве регионов, а темпы вакцинации по-прежнему недостаточны, заявили в понедельник участники заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

В связи с этим губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил все же внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, а глава Нижегородской области Глеб Никитин выступил за распространения обязательной вакцинации на студентов и работников промышленных предприятий. Однако об ужесточении ограничений речи пока не шло - главный вопрос, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заключается в соблюдении тех правил, которые уже действуют.

ТАСС собрал ключевые тезисы со встречи.

Оценка ситуации

Динамика распространения коронавирусной инфекции в России, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, вызывает "серьезное беспокойство", а глава Роспотребнадзора назвала ситуацию "на самом деле крайне напряженной".

Заболеваемость растет в 67 регионах, причем в 12 темпы ее роста составляют 20% и больше, и там "требуются особые меры", рассказала Попова. Она особо выделила 24 субъекта Федерации, где сняли ограничения для пожилых россиян, - в 21 из них темпы распространения инфекции ускоряются именно среди этой категории населения.

Тревожная ситуация складывается и в Москве: по словам мэра столицы Сергея Собянина, за одну неделю заболеваемость возросла примерно на 30%, а число госпитализаций - более чем на 20%.

Проблемы вакцинации

На совещании прозвучали предложения, призванные ускорить темпы вакцинации, которые, по признанию Мишустина, недостаточны, чтобы остановить эпидемию.