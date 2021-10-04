Расширение вакцинации и ужесточение контроля. Что говорили на совете по борьбе с пандемией

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Развитие ситуации с коронавирусом в России вызывает тревогу - заболеваемость растет в большинстве регионов, а темпы вакцинации по-прежнему недостаточны, заявили в понедельник участники заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.
В связи с этим губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил все же внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, а глава Нижегородской области Глеб Никитин выступил за распространения обязательной вакцинации на студентов и работников промышленных предприятий. Однако об ужесточении ограничений речи пока не шло - главный вопрос, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заключается в соблюдении тех правил, которые уже действуют.
ТАСС собрал ключевые тезисы со встречи.
Оценка ситуации
Динамика распространения коронавирусной инфекции в России, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, вызывает "серьезное беспокойство", а глава Роспотребнадзора назвала ситуацию "на самом деле крайне напряженной".
Заболеваемость растет в 67 регионах, причем в 12 темпы ее роста составляют 20% и больше, и там "требуются особые меры", рассказала Попова. Она особо выделила 24 субъекта Федерации, где сняли ограничения для пожилых россиян, - в 21 из них темпы распространения инфекции ускоряются именно среди этой категории населения.
Тревожная ситуация складывается и в Москве: по словам мэра столицы Сергея Собянина, за одну неделю заболеваемость возросла примерно на 30%, а число госпитализаций - более чем на 20%.
Проблемы вакцинации
На совещании прозвучали предложения, призванные ускорить темпы вакцинации, которые, по признанию Мишустина, недостаточны, чтобы остановить эпидемию.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, рассказавший о кратном снижении темпов вакцинации в его регионе, предложил вернуться к идее включить прививку от коронавируса в национальный календарь. Летом соответствующую инициативу не поддержали депутаты Госдумы.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал расширить перечень категорий россиян, для которых вакцинация от ковида обязательна. По его словам, в него необходимо включить как минимум студентов и сотрудников промышленных предприятий.
При этом мэр Москвы Сергей Собянин об ужесточениях не говорил: столичные власти, по его словам, намерены стимулировать прививочную кампанию с помощью лотерей и подобных мероприятий. Он подчеркнул, что в городе 67% работников, подлежащих обязательной вакцинации, ее уже завершили, а 73% получили хотя бы один компонент препарата.
Вопрос ограничений
Речи о каком-либо ужесточении ограничительных мер из-за роста заболеваемости на встрече не шло. Как отметила глава Роспотребнадзора, набор уже применяемых в регионе мер, "как правило, адекватен" ситуации, а "самая главная и самая острая задача" - контроль за их соблюдением.
Она, в частности, подчеркнула недостаточный контроль масочного режима в некоторых регионах, таких как Брянская и Орловская области и Севастополь. Кроме того, Попова призвала усилить работу по наблюдению за теми, кто подлежит самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом.
В Москве контроль уже ужесточают - только за минувшие выходные, по словам мэра, административные меры применили к 34 торговым центрам, где не соблюдали противоэпидемические ограничения. При этом Собянин объявил о планах дать торговым центрам новую функцию: если раньше власти открывали там пункты вакцинации, то сейчас они намерены организовать в них бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию.
Массовые мероприятия
Попова на заседании отметила, что массовые мероприятия из-за эпидемии "остановлены по всей стране": ни в одном регионе не разрешается проводить акции с участием свыше 3 тыс. человек, только в двух возможны мероприятия более чем на 1 тыс. участников.
Некоторые СМИ восприняли это как заявление об ужесточении требований, из-за чего Роспотребнадзору пришлось оперативно выпустить опровержение. В ведомстве подчеркнули, что "никаких дополнительных ограничений не вводилось", а решения по-прежнему принимают главы регионов на основании трех показателей: значения коэффициента распространения инфекции, темпов роста заболеваемости и охвата тестированием.