В России появится горячая линия для помощи людям с дислексией

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Горячая линия для помощи людям с дислексией в ближайшее время появится в России. Ее разработкой занимается Ассоциация дислексии, сообщила учредитель Ассоциации родителей детей и взрослых с дислексией (Ассоциация дислексии) Мария Пиотровская.

"В разработке у нас сейчас так называемая горячая линия, которая открывается в ближайшее время. Из любого места в определенное время, которое будет обозначено, будет доступен телефонный звонок для специалистов, родителей и даже детей, которые смогут позвонить и задать вопрос, что делать, куда обращаться, как избежать буллинга в школе", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Пиотровская также объявила о начале третьей Международной недели осведомленности о дислексии, которая в 2021 году пройдет полностью в офлайн-формате. "Сегодня официальное открытие. Она будет фактически проходить на территории двух музеев - это Государственный музей имени Пушкина и Музей современного искусства. В первом музее пройдет сегодня гала-открытие, а 5 и 6 числа там будет научно-практическая конференция, программа уже есть на нашем сайте. В последующие дни на территории ММОМА будут проходить всевозможные лекции для родителей, для специалистов, а также мастер-классы для детей", - рассказала она.

В текущем году Ассоциация дислексии также планирует провести Всероссийское родительское собрание при поддержке Министерства просвещения РФ, заявила Пиотровская. В ходе мероприятия коллектив ведущих ученых и экспертов расскажет в онлайн-формате о специфике, трудностях и правах, которые есть у детей с дислексией. "Чтобы люди знали, какую кнопочку нажать и ребенку помочь", - добавила она.