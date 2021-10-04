На Кубани почти 100% детей-сирот воспитываются в замещающих семьях

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Почти все дети-сироты в Краснодарском крае воспитываются в замещающих семьях, что выше среднероссийского показателя. Всего в регионе насчитывается свыше 14 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили журналистам в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края в понедельник.

"В регионе проживает 14 094 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В замещающих семьях воспитывается 98% из них. Этот показатель превышает среднероссийский, который составляет 89%. Ежегодно на приоритетную форму устройства - усыновление - передается около 200 детей. Под опекой (попечительством) в 4 772 семьях находятся 5 722 ребенка, в 3 246 приемных семьях проживает 8 030 детей, в 27 патронатных семьях воспитывается 67 детей", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам пленарного совещания.

Уточняется, что в регионе действуют соответствующие меры социальной поддержки: выплачивают ежемесячные пособия на содержание детей, приемным родителям и патронатным воспитателям полагаются вознаграждения, усыновителям - пособия. По данным пресс-службы, в краевом бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено более 4 млрд рублей. Кроме того, на Кубани на базе краевого методического центра готовят граждан, желающих принять на воспитание детей. По итогам занятий они проходят аттестацию, и сопровождают замещающие семьи. Более 3 лет на Кубани работает программа повышения психолого-педагогической компетентности замещающих родителей "Успех", говорится в сообщении.

"Социальная стабильность для нас очень важна. Современная мировая система жизнеустройства детей-сирот ориентирована на сохранение семьи. А при отсутствии родителей или в случае неисполнения ими родительских обязанностей задача нахождения для них замещающей семьи является одной из приоритетных, как для нашего края, так и для государства в целом", - приводит пресс-служба слова председателя краевого Заксобрания Юрия Бурлачко.