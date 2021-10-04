Медведев назвал проблемой недофинансирование целевых программ по обустройству госграницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Обустройство государственной границы РФ продолжается, но все равно остается ряд нерешенных вопросов по этому направлению, в том числе связанных с недостаточным финансированием соответствующих целевых программ. Об этом в понедельник сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о мерах по обустройству госграницы.

"Несмотря на ряд позитивных моментов, есть вопросы, которые пока не решены. Одной из главных проблем остается недофинансирование соответствующих целевых программ [по обустройству госграницы], - сказал Медведев. - Мы неоднократно к этой теме обращались, и этим занимались коллеги в разных структурах и даже в разных составах правительства, но эта проблема сохраняется, и это существенно затягивает сроки реализации этих решений".

По его словам, в реконструкции и дооснащении нуждаются большинство пунктов пропуска, "считается, что больше чем три четверти, 85%". "Это требует не только выделения дополнительных средств, но и контроля за их эффективным использованием", - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что ряд положений программ реализуются слишком медленно. "Это относится к внедрению более современных систем пропуска людей и товаров, в том числе я имею в виду и оснащение пунктов пропуска комплексами системы "Мир" для паспортного контроля, а также оборудованием, которое передает таможенным органам сведения о номерных знаках автотранспорта, который пересекает границу", - перечислил зампред СБ РФ. "Есть, вероятно, и другие проблемы", - добавил он.

О ходе обустройства госграницы

Медведев напомнил, что в настоящее время существуют 388 пунктов пропуска, из которых действуют 313. "До 2024 года должны быть построены или модернизированы, реконструированы еще 107 пунктов пропуска, и спроектированы и введены в эксплуатацию 74 комплекса пограничной инфраструктуры", - сказал замглавы Совбеза.

По его словам, "ведется активная работа по комплексному обустройству государственной границы - в плановом порядке и в сроки строятся объекты, государственным заказчиком которых выступает Федеральная служба безопасности, вводятся также в эксплуатацию новые пункты пропуска по линии министерства транспорта, включая морские". Зампред Совбеза напомнил, что по поручению президента предусматривается строительство объектов развития приграничной инфраструктуры в арктической зоне.

Медведев отметил, что пункты пропуска должны быть оборудованы "по современным стандартам, не уступать лучшим зарубежным аналогам". "Это вопрос не только имиджа страны в глазах граждан нашей страны и гостей нашей страны, но и принцип нашей политики", - считает заместитель председателя СБ.

На заседании он предложил рассмотреть вопросы, связанные с обустройством госграницы, назвав тему сложной, требующей консолидации действий различных ведомств. По его мнению, состояние пограничной инфраструктуры и технического оснащения пунктов пропуска "имеют серьезное значение для обеспечения национальной безопасности". "Важно, чтобы пересечение границы было удобным для людей, не вызывало проблем у отправителей и получателей грузов, что особенно актуально в период пандемии", - подчеркнул Медведев.