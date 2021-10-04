В Нижегородской области наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19

ТАСС, 4 октября. Резкий рост случаев заражения коронавирусом наблюдается в Нижегородской области с сентября, однако власти с прошлой недели отмечают признаки стабилизации ситуации. Ближайшие дни покажут, прошел ли в области пик заболеваемости, сообщил в понедельник губернатор Глеб Никитин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

"Примерно с середины сентября мы наблюдаем также достаточно резкий рост заболеваемости, показатели заболеваемости и суточной госпитализации у нас уже превысили рекордные значения, мы, очевидно, наблюдаем очередную волну. При этом ориентировочно с прошлой среды наблюдаем некоторые признаки стабилизации ситуации, то есть госпитализация стабилизировалась, количество вызовов скорой помощи. Ближайшие дни станут определяющими для того, чтобы понять, насколько мы прошли пик", - сказал Никитин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,06, при этом с начала прошлой недели он незначительно, но снижается. "Этот показатель снизился с 1,08", - добавил губернатор. По его информации, в регионе прививку от коронавируса сделали более 1 млн человек.

Никитин добавил, что на лекарственное обеспечение заразившихся коронавирусом выделили 378 млн рублей, на 4 октября свыше 115 тыс. пациентов получили необходимые препараты, дефицита лекарств в регионе нет. Также в области организовали выездные бригады для обслуживания пациентов на дому. Для доставки работников до места жительства пациентов выделили 69 автомобилей вне системы здравоохранения. Также в систему здравоохранения поступил по программе модернизации первичной медицинской помощи 321 автомобиль. "Мы их тоже задействуем для работы с ковидными пациентами", - сказал глава региона, добавив, что социальные выплаты в общей сумме 5 млрд рублей за работу с ковид-пациентами получили почти 30 тыс. работников.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявили 172 тыс. случаев заражения инфекцией, почти 157 тыс. человек выздоровели, 6,7 тыс. умерли. В начале сентября в регионе регистрировали менее 400 случаев заражения за сутки, в начале октября показатель установился на уровне выше 560 случаев. Так, 4 октября выявили 596 случаев заражения.

В области ввели масочно-перчаточный режим, запрет работы заведений общепита в ночное время, за исключением работы навынос. Посещение массовых мероприятий, в том числе дельфинариев, аквапарков, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, возможно при предъявлении оригинала сертификата, ПЦР-теста или справки. Несовершеннолетние могут посещать массовые мероприятия только в сопровождении взрослых, имеющих вышеуказанные документы. Ввели масочный режим в общественном транспорте.