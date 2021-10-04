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День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября

Президент РФ Владимир Путин в соответствующем указе отметил, что постановляет установить этот праздник "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил установить в стране День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября, следует из опубликованного в понедельник указа главы государства.

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"В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября", - говорится в документе.

В июле Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение идею отмечать День отца. В пресс-службе Минтруда уточняли, что такая инициатива поступила от Анны Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Предложение было поддержано ведомством.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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