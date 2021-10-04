Власти Свердловской области запустят ток-шоу об образовании в регионе к 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Ток-шоу про историю образования в Свердловской области планируют запустить в регионе к 2023 году. Об этом сообщила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в понедельник.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить с 2022 года широкое информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию на общероссийском обязательном общедоступном канале.

"В Свердловской области [2023] год совпадает не только с трехсотлетием Екатеринбурга, еще будет отмечаться 100-летие системы образования Свердловской области. И сегодня мы рассматриваем вопрос о том, чтобы подготовить к 2023 году ток-шоу по истории образования в Свердловской области, чтобы мы показали лучшие наши педагогические кадры", - сказала Журавлева.

Она добавила, что для педагогов на территории региона проводится порядка 15 конкурсов профессионального мастерства.

Пресс-конференция прошла накануне Дня учителя. День учителя отмечают с 1965 года, в наше время его празднуют 5 октября в соответствии с указом президента России от 3 октября 1994 года.