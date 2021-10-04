Авиакомпания NordStar запустила регулярный рейс из Омска в Барнаул и Норильск

ОМСК, 4 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordstar приступила к выполнению регулярного рейса из Омска в Барнаул и Норильск. Как сообщила в понедельник пресс-служба омского аэропорта им. Д.М. Карбышева, данное направление будет востребовано у туристов, желающих отдохнуть на Алтае и пройти курортное лечение в Белокурихе.

"Авиакомпания NordStar приступила к выполнению регулярного рейса Норильск-Барнаул-Омск и обратно. Открытие данного направления будет интересно омичам, прежде все с туристической точки зрения, так как Барнаул - административный центр Алтайского края, который с его уникальной и разнообразной природой сегодня является одним из популярных мест отдыха. Кроме того, данным рейсом будет удобно воспользоваться жителям Омска, отправляющимся на курортное лечение в Белокуриху", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям на самолете Boeing 737-800. Из Барнаула пассажиры смогут отправиться дальше - в Норильск.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток (не считая 2020 года, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек) - не менее 2 млн человек. Основные курортные ресурсы края - это климат (обилие солнца, повышенная прозрачность воздуха и высокая степень его ионизации), минеральные воды.

В регионе находится туркластер "Белокуриха Горная". Он строится на высоте 600 - 800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с основным курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".