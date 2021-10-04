Специалисты Минздрава выехали во Владимирскую область для помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты Минздрава России во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым выехали во Владимирскую область для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава.

"В рамках поездки специалисты посетят поликлиники, стационары и диагностические центры различных районов Владимирской области и оценят качество действующих процессов оказания медицинской помощи в субъекте в условиях роста заболеваемости в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Специалисты федеральных центров также оценят организацию профилактики заболеваемости в субъекте, меры по вакцинации населения и организацию оказания медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах", - говорится в сообщении.

В частности, регион по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко посетит группа специалистов-реаниматологов, эпидемиологов, инфекционистов и специалистов по безопасности и качеству оказания медицинской помощи.

По данным администрации региона за последние сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 223 новых случая заболевания COVID-19. Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 55114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 50201 пациент с COVID-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки - 130 человек. За период наблюдения в области отмечено 1 989 летальных случаев.

В медицинских организациях региона действуют 1 879 специализированных коек, 92,2 процента из них занято (1 733), свободны 146 коек. Первый этап вакцинации прошли 333 720 жителей региона, второй - 315 597.