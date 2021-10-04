Рок-фестиваль "Чернозем" в Воронеже планируют провести в августе 2022 года

ВОРОНЕЖ, 4 октября. /ТАСС/. Организаторы рок-фестиваля "Чернозем", который должен был состояться в Воронеже 24-26 сентября и был отменен из-за пандемии, планируют провести его в августе 2022 года. Об этом в понедельник сообщили на странице рок-фестиваля в соцсети "ВКонтакте".

"Мы планируем проводить "Чернозем" в августе 2022 года. Сейчас участие в следующем фестивале подтвердили 4 участника "Чернозем 2021": "Би-2", "ДДТ", Вячеслав Бутусов, "Симфоническое кино". Также к нам присоединились "Сплин", - говорится в сообщении.

По данным организаторов рок-фестиваля, переговоры о переносе выступлений на 2022 год ведутся с остальными участниками, а также с новыми артистами. Все билеты на фестиваль, который не состоялся в 2021 году из-за ситуации с коронавирусом, будут действительны в 2022 году.

Ранее сообщалось, что за сутки до начала "Чернозем-2021" был отменен из-за угрозы распространения коронавируса, его перенесли на 2022 год.

В 2020 году из-за запрета Роспотребнадзора фестиваль "Чернозем", который проводился под Тамбовом с 2015 года, не состоялся. В феврале 2021 года организаторы заявили о его переезде из Тамбовской области в Воронеж, где он по приглашению Группы компаний "Хамина" должен был пройти 13-15 августа на летней площадке "Чернозем-парка" площадью 50 га, но был перенесен из-за угрозы распространения коронавируса на 24-26 сентября.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 135 666 случаев заражения коронавирусом, 112 160 человек выздоровели, 5 907 больных умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.