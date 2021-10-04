В Дербенте по программе развития города приступили к ремонту образовательных организаций

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Власти дагестанского Дербента приступили к ремонту девяти образовательных организаций в рамках госпрограммы региона "Комплексное территориальное развитие городского округа "город Дербент". С 2019 года по этой программе отремонтировано 16 объектов, написал в понедельник на своей странице в Instagram мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

"В Дербенте с 2019 года проводится капитальный ремонт школ и детских садов. Работы ведутся в рамках госпрограммы региона "Комплексное территориальное развитие городского округа "город Дербент". За это время было отремонтировано семь школ и девять детских садов. В настоящее время ремонт идет в двух дошкольных, шести общеобразовательных учреждений и одной спортшколе", - написал Пирмагомедов.

При этом отмечается, что объявлены торги на капитальный ремонт детсада и одного детского кадетского корпуса.

"Разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции детской школы искусств №1. В рамках капитального ремонта в зданиях предусмотрена замена кровли, полов, окон, дверей, инженерных коммуникаций, приобретение новой мебели, компьютерной техники, оборудования для пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивных залов", - добавил он.