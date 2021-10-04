Молдавские журналисты нашли в "Досье Пандоры" новые офшоры олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Молдавская Ассоциация репортеров (RISE Moldova) опубликовала в понедельник данные о скрытом трасте OTIV Trust олигарха Владимира Плахтнюка, на который он в бытность депутатом парламента якобы ежегодно переводил десятки миллионов долларов. Материалы основываются на публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) сведений об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей под названием "Досье Пандоры" (Pandora Papers).

"На момент создания траста Плахотнюк занимал должность депутата и первого вице-спикера парламента. При этом в его декларации об имуществе за 2011 год нет ни одного упоминания о новозеландском бизнесе. Вопреки требованиям законодательства, Плахотнюк не указывал сведения об этой фирме и в последующие годы", - говорится в сообщении.

Журналисты проанализировали финансовые отчеты OTIV Trust за 2012-2015 годы и отследили крупные операции. Так, по их данным, за 2012 год инвестиции составили $127,7 млн, а в 2013 году зафиксирована выручка в размере $35,5 млн. В период с 2013 по 2014 год около $35 млн были переведены бывшей жене Плахотнюка Оксане Килдеску. Согласно исследованию, бенефициарами траста выступают жена и двое детей Плахотнюка.

Олигарх покинул Молдавию после проигрыша на выборах 2019 года Демократической партии Молдовы, которую он возглавлял. После этого он был объявлен главным бенефициаром хищения из молдавских банков €1 млрд и объявлен в розыск.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей.