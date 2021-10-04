Менее 20% мест свободны в брянских госпиталях из-за роста числа заболевших коронавирусом

ТАСС, 4 октября. Более 1,8 тыс. коек развернули в инфекционных госпиталях Брянской области для оказания помощи пациентам с коронавирусом, из-за роста числа заражений свободными остаются 18,7% мест. При необходимости коечный фонд увеличат до 3 тыс., рассказали ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"На данный момент в госпиталях развернуты 1 893 койки, из них, по данным на 4 октября, заняты 1 539. При необходимости коечный фонд будет увеличен до 2,6 тыс., и еще дополнительно возможно открытие 400 мест, то есть всего до 3 тыс.", - сказали в департаменте.

Собеседник агентства отметил, что 1 893 мест действуют на базе 11 медучреждений региона, из них 200 мест открыли с 1 октября в Брянской городской больнице №2. На эту дату суммарно было занято 1 415 мест, или 74,7% от общего числа.

Устойчивый рост числа заражений коронавирусом в регионе, по данным областного оперативного штаба, отмечается с последней декады сентября, так, 23 сентября выявили 169 случаев заражения за сутки, 4 октября - 249. Всего в Брянской области с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвердили у 66 461 человека. Выздоровели 61 527 человек, 1 492 пациента умерли.