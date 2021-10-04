В Омске первый снегопад прошел почти на две недели раньше обычного

ОМСК, 4 октября. /ТАСС/. Первый снегопад прошел 4 октября в Омской области, что почти на две недели раньше традиционных сроков. Об этом сообщается в понедельник на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По климатическим данным ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", появление первого снега на территории Омской области происходит в середине октября, но случается и раньше. Так, например, в 1933 и 1958 годах первый снег полетел 21 сентября. Однако до образования постоянного снежного покрова дело не доходит. Так, например, сегодня утром в 12 районах области установился временный снежный покров", - сообщили в УГМС.

В управлении отметили, что в большинстве из них снег уже растаял. "Однако в некоторых южных районах снежный покров из-за непрекращающегося снегопада сохраняется", - подчеркнули в УГМС. В пресс-службе ТАСС добавили, что традиционно постоянный снежный покров в Омской области устанавливается лишь в начале ноября, поэтому выпавший снег в ближайшее время растает.

В Министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области ТАСС сообщили, что первый снегопад не привел к авариям в коммунальной инфраструктуре. По данным мэрии Омска, дорожные службы оперативно отреагировали на непогоду. Несмотря на то, что официально сезон по зимнему содержанию города наступает 15 октября, в Омске уже прошла уборка самых загруженных магистралей и посыпка дорого противогололедными материалами.