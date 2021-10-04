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Пандемия COVID-19

Работу организаций допобразования частично ограничат в Самарской области из-за COVID-19

В учреждениях, где кружки и секции посещают дети из разных школ, занятия могут отменить или перевести в дистанционный формат

САМАРА, 4 октября. /ТАСС/. Учреждения дополнительного образования, расположенные в Самарской области, частично приостановят свою работу из-за напряженной ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба, сообщается в официальной группе оперштаба во "ВКонтакте".

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"Члены оперштаба поддержали предложение Роспотребнадзора частично приостановить работу организаций в сфере дополнительного образования. Как правило, в таких учреждениях встречаются дети из разных школ и районов, а значит, риск распространения инфекции увеличивается", - сообщили в штабе.

Уточняется, что в учреждениях, где собираются дети из разных школ, занятия могут отменить или перевести в дистанционный формат. Там, где занимаются дети из одного класса или занятия проводятся в индивидуальной форме, разрешается сохранить очный формат. В штабе отметили, что решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в учреждениях конкретной территории.

По данным областного управления Роспотребнадзора, заболеваемость за последнюю неделю увеличилась на 10% по сравнению с неделей ранее. Показатель по заболеваемости на 100 тыс. составил 19,68, что выше среднего значения по России. Региональный Роспотребназор рекомендовал переводить не менее 30% сотрудников предприятий на дистанционную работу, а также не допускать к работе людей с признаками ОРВИ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, 4 октября в Самарской области было зафиксировано 626 случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом за всю пандемию. За все время в регионе выявлено более 107,7 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили порядка 87,2 тыс. пациентов, еще порядка 4 тыс. человек умерли.

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РоссияСамарская областьПандемия COVID-19
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