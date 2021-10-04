В Курганской области ввели стимулирующие выплаты для медиков, участвующих в вакцинации

ТАСС, 4 октября. Правительство Курганской области ввело стимулирующие выплаты для медиков, участвующих в проведении вакцинации от коронавируса в регионе. Соответствующий приказ в понедельник опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить порядок предоставления выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Курганской области, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, в соответствии с приложением к настоящему приказу", - говорится в тексте документа.

Согласно приказу, стимулирующие выплаты устанавливаются для медицинских работников, которые будут участвовать в вакцинации в период с 27 августа до 31 декабря 2021 года. Размер выплат определен за одного привитого, им считается человек, прошедший все необходимые этапы вакцинации от коронавируса.

За подготовку пациента к проведению вакцинации (осмотр, выдача результата осмотра и решение на введение вакцины) начисляется 140 рублей, а за подготовку вакцины к применению и ее введение - 60 рублей. Как уточняется в документе, при применении двухкомпонентной вакцины выплата начисляется после того, как пациент пройдет второй этап вакцинации.

Ранее в Курганской области ввели ограничения на посещение спортивных и культурных учреждений из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Допускаться до их посещения будут только те, у кого есть сертификат о вакцинации от инфекции, справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев или ПЦР-тест, сделанный не более 72 часов назад. По данным на 4 октября, в Курганской области с начала пандемии зафиксировано 34 060 случаев коронавируса.