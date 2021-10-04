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Губернатор Кубани заявил о необходимости создания складов для вакцины от коронавируса

По мнению Вениамина Кондратьева, это позволит избежать перебоев с поставками препарата в регион

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в ходе пленарной сессии форума "Биотехмед" о необходимости создания площадей для хранения вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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"Чтобы не было перебоев, вакцину необходимо хранить, нужны склады. Если мы запросим вакцины, сколько захотим, у нас не хватит ни средств, ни холодильников, чтобы ее хранить", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Уточняется, что необходимость вызвана тем, что не всегда количество поставленных препаратов соответствует потребностям. В то же время губернатор отметил, что в Краснодарском крае не было перебоев с поставками вакцины.

"Также на "Биотехмеде" обсудили обеспечение ковидных госпиталей медицинским кислородом. Сегодня в его себестоимость включены транспортные и логистические расходы. Соответственно, в зависимости от удаленности точки доставки, на него меняется цена. Губернатор отметил, что кубанские производители готовы наращивать собственный парк специального транспорта, чтобы самостоятельно, без посредников, доставлять кислород в больницы. Это позволит держать цены на прогнозируемом уровне", - добавили в пресс-службе.

Ранее в понедельник сообщалось, что вакцины от коронавируса в Краснодарском крае хватает и для местных жителей, и для туристов, изъявивших желание привиться в регионе. По состоянию на начало октября в регион поступила 2 737 531 доза вакцины, закончили иммунизацию около 2 млн местных жителей.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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