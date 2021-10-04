На завершение строительства селезащитных сооружений в Приэльбрусье направят 45 млн рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 45 млн рублей будет выделено в 2021 году на завершение строительства селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ в 2021 году <...> 45,2 млн рублей - на завершение строительства объекта капитального строительства "Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол", - говорится в документе. Речь идет об обеспечении защиты территории площадью 67 га. Как отмечается, уровень софинансирования из федерального бюджета - 95%.

Кроме того, распоряжением кабмина предусматривается софинансирование (99%) из федерального бюджета проведения работ по расчистке от селевых наносов объекта "Селепропускное сооружение на реке Герхожан-Суу от плотины до реки Баксан" для защиты от негативного воздействия селевых масс на жилой и производственный комплексы Тырныауза. Протяженность участка - 783 метра. На эти цели планируется направить 22,18 млн рублей.

В апреле сообщалось, что в субъекте отремонтировали берегоукрепительные сооружения в пяти селах в целях защиты населенных пунктов от паводков, которые, по прогнозам экстренных служб, приходятся на апрель-сентябрь. Ранее власти КБР сообщали, что для завершения строительства защитных сооружений от селей на поляне Азау в курортной зоне Приэльбрусья необходимо порядка 48 млн рублей.