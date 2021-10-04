В соцучреждениях Ялты на полмесяца раньше начнут отопительный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Ялты на две недели раньше обычного срока начнут отопительный сезон в социальных объектах курорта. Об этом в понедельник сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

"Начинаем подачу тепла в социальные объекты Большой Ялты. Примерно на полмесяца раньше, чем обычно. Получаем обращения руководителей школ и детсадов - прохладно. По прогнозам, в ближайшие дни потепления не предвидится, плюс ждем усиления ветра, поэтому принимаем такое решение - наши детки должны находиться в комфортных условиях", - написала Павленко.

Глава администрации уточнила, что "Ялтинские тепловые сети" запускаются уже с 4 октября.

"Не оставим без внимания также ковидный госпиталь и инфекционную больницу. Что касается жилфонда, здесь традиционно - ждем среднесуточные 8 градусов. Все системы проверены, к подаче тепла готовы", - добавила она.

Власти Симферополя ранее также приняли решение в начале этой недели поэтапно подать теплоноситель в детские сады, школы и больницы города.

"По нормативным показателям начинать отопительный сезон рано. Вместе с тем комфорт наших симферопольцев в приоритете - поручил начать подготовку к подаче тепла в образовательные и медицинские учреждения города. В течение нескольких дней тепловиками будут проведены мероприятия. Процесс технологически сложный и потребует определенного времени", - сообщил на своей странице в Facebook глава администрации города Валентин Демидов.