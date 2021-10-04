Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности от ковида

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает предложение об обязательной вакцинации работников промышленности от коронавируса, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров на форуме "Биотехмед".

"Почему же я должен быть против? Другой вопрос - как это нормативно обусловить. Да, поддерживаю",- сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он обязательную вакцинацию для российской промышленности.

Ранее в понедельник глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил ввести обязательную вакцинацию для студентов и работников промышленных предприятий по согласованию с главными государственными санитарными врачами в регионах.

По словам Мантурова, в РФ вакцинировано от коронавируса 45% сотрудников обрабатывающих секторов промышленности и 55% - торговли, в Москве этот показатель выше и может доходить до 80%.

Как заявил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин, динамика распространения коронавирусной инфекции в России вызывает "серьезное беспокойство", а глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию "на самом деле крайне напряженной".