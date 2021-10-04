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Число мусоросортировочных линий увеличилось в 2,5 раза на Ставрополье за 4 года

На сегодняшний день в крае обрабатывается 90% собираемых отходов

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Количество мусоросортировочных линий на Ставрополье увеличилось в 2,5 раза с начала действия реформы по обращению с отходами. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Богдан Забелин.

"С 2018 года в Ставропольском крае активно развивается направление обработки (сортировки) отходов. На сегодняшний день в крае обрабатывается 90% собираемых отходов. До начала мусорной реформы в крае функционировали 4 мусоросортировочные линии. В настоящее время создано 10 мусоросортировочных линий общей мощностью порядка 2 млн тонн в год", - сказал он.

Новые производственные мощности создаются на Ставрополье за счет средств региональных операторов, а также в рамках национального проекта "Экология". "Мощности указанных мусоросортировочных линий в полной мере обеспечивают потребность края", - отметил Забелин.

Ранее пресс-служба компании Российский экологический оператор назвала регионы-лидеры в России по обработке твердых коммунальных отходов по итогам 8 месяцев 2021 года, в их число вошел и Ставропольский край. Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

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