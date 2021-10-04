В нескольких районах Самарской области учеников 6-10-х классов переведут на дистанционку

САМАРА, 4 октября. /ТАСС/. Ученики 6-10-х классов в городских округах Кинель, Самара, Тольятти, а также в Елховском и Кинель-Черкасском районах перейдут на дистанционное обучение на две недели из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом. Об этом сообщается в официальной группе оперштаба во "ВКонтакте".

"Что касается работы школ, муниципальными штабами Кинеля, Самары, Тольятти, Елховского и Кинель-Черкасского районов принято решение о переводе 6-10-х классов школ на дистанционное обучение сроком на две недели. В муниципальных районах это решение действует с сегодняшнего дня, в Самаре и Тольятти - с 6 октября", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Самарской области будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. В Самаре в общественном транспорте установят оборудование для рециркуляции воздуха, в Тольятти эти работа уже началась. Муниципалитеты проработают с предприятиями разграничение начала смен, чтобы снизить скопление людей в транспорте в часы пик. Главы муниципалитетов задействуют резерв транспорта, чтобы увеличить его количество в периоды повышенных нагрузок.

Согласно информации областного Роспотребнадзора, заболеваемость за последнюю неделю увеличилась на 10% по сравнению с неделей ранее. Показатель по заболеваемости на 100 тыс. составил 19,68, что выше среднего значения по России.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, 4 октября в Самарской области было зафиксировано 626 случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом за пандемию. За все время в регионе выявлено более 107,7 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили порядка 87,2 тыс. пациентов, еще порядка 4 тыс. человек скончались.