Эксперт: производство вакцины от ротавируса поможет профилактике младенческой смертности

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Производство вакцины от ротавируса, которое планируется организовать в Калужской области, поможет профилактике младенческой смертности. Об этом сказал ТАСС в понедельник директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Госкорпорация "Ростех", Группа "Роснано" и фармацевтическая компания "Ишван Фармасьютикал" построят в Калужской области уникальный производственный комплекс по выпуску "живых" и инактивированных вакцин. Предполагается, что к 2025 году производственная мощность нового предприятия достигнет 4 млн доз препаратов в год, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе Группы "Роснано". На базе фармацевтической компании "Фарм Эйд Лтд" стороны намерены создать современное производство по выпуску вакцин для профилактики ротавирусной инфекции и ветряной оспы, а в перспективе - и от других заболеваний.

"Ротавирусы вызывают тяжелые расстройства пищеварения. Для младенцев это представляет риск <…> Для профилактики младенческой смертности вакцина имеет серьезное значение", - сказал Беспалов.

Эксперт отметил, что сейчас в России вакцина против ротавируса не производится, а стоимость зарубежной достаточно высока. При этом в мире вакцинирование от ротавирусов практикуется в массовом порядке, есть соответствующие программы и в некоторых регионах России.

Что касается ветрянки, вакцину от которой также планируется производить, то данное заболевание не является "столь острой проблемой с точки зрения смертности", сказал Беспалов. Но, напомнил он, риск тяжелых осложнений высок, если ветрянкой заболевают в зрелом возрасте.

Об участниках проекта

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы "Роснано" работает 138 предприятий и R&D-центров в 37 регионах России.

Госкорпорация "Ростех" - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.

Компания "Фарм Эйд Лтд" была создана в 2017 году с целью организации трансфера технологий по полному циклу производства от индийских технологических партнеров "Серум Институт оф Индия" и "Зайдес Кадила".