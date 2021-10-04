В Северной Осетии развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Дополнительные койки развернут в двух больницах Северной Осетии для больных коронавирусом. Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

"Свободных коек 110, но сегодня на базе Ардонской больницы дополнительно разворачиваем 40 коек. С завтрашнего дня в Октябрьской больнице тоже разворачиваем койки для долечивания пациентов", - сказал он.

Всего в стационарах проходят лечение 864 человека с коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю количество обращений выросло на 70, число госпитализаций возросло на 36, в реанимации находятся 102 человека.