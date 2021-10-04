На Урале планируют использовать финский опыт по созданию комфортной городской среды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Опыт финских специалистов по созданию комфортной городской среды планируется представить на международном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге в 2022 году. Об этом шла речь на рабочей встрече в Екатеринбурге полпреда президента в Уральской федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева и посла Финляндии в РФ Антти Хелантеря.

"Хельсинки является одним из городов для комфортного проживания людей. Учитывая, что сегодня на территории страны и Уральского федерального округа активно идет реализация федерального проекта по созданию комфортной городской среды, мы проговорили, что в рамках проведения форума 100+ [TechnoBuild] на следующий год могли бы открыть отдельную секцию как раз по вопросу формирования комфортной городской среды, куда привлечь финских специалистов, кто занимается проектированием жилых комплексов, кто на сегодняшний день занимается проектированием больших общественных пространств", - сообщил Якушев журналистам по итогам встречи. По его словам, такой опыт был бы полезен для застройщиков и проектных бюро УрФО.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области.