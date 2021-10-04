В свердловских школах появятся ставки тьюторов и ассистентов по работе с детьми с ОВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют ввести ставки ассистентов и тьюторов в школах для сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ассистенты помогут детям перемещаться по школе, а тьюторы - освоить учебный материал, сообщила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в понедельник.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить на системной основе вовлечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в олимпиады, иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия.

"Мы обсуждали с родительской общественностью введение ставок ассистентов, тьюторов для детей с ограниченными возможностями здоровья, о подготовке данных кадров", - сказала Журавлева.

Она пояснила, что ассистенты будут сопровождать детей в кабинеты, помогать готовиться к занятиям, а тьюторы будут сопровождать детей в содержательных моментах учебного процесса, помогать освоить тот или иной материал.

Пресс-конференция прошла накануне Дня учителя. День учителя впервые начал отмечаться с 1965 года, ныне отмечается 5 октября в соответствии с указом президента РФ от 3 октября 1994 года.