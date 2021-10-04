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Кисловодск закупит на федеральные средства 40 единиц дорожной и коммунальной техники

В 2021 году из федерального бюджета на эти цели выделят более 335 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Субсидию из федерального бюджета в размере более 335 млн рублей выделят в 2021 году на приобретение 40 единиц дорожной и коммунальной техники городу-курорту Кисловодску (Ставропольский край). Об этом говорится в распоряжении правительства России, размещенном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году Минэкономразвития России бюджетные ассигнования на оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края, возникающих при реализации мероприятия "Закупка дорожной и коммунальной техники для нужд города-курорта Кисловодска", в размере 335 412 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду приобретение 40 единиц дорожной и коммунальной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение о предоставлении субсидии необходимо заключить в течение месяца.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.

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