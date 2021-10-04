Сенатор: включение прививок от COVID-19 в нацкалендарь приведет к плановой иммунизации

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Внесение вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок позволит проводить плановую иммунизацию населения, а также закладывать на эти цели средства в федеральном бюджете, сообщил ТАСС в среду член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Ранее с инициативой включить прививки от коронавируса в нацкалендарь выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Включение прививки от коронавируса в национальный календарь прививок позволит проводить плановую иммунизацию граждан, а не в зависимости от эпидобстановки в регионах. Также это позволит закладывать на нее [вакцинацию] средства в бюджете. Убежден, что это нужно сделать в самое ближайшее время, тем более учитывая сезонный характер вируса", - пояснил Круглый.

По его словам, уже понятно, что коронавирусная инфекция "пришла надолго".