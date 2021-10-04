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Пандемия COVID-19

ООН обеспокоена кибератаками на объекты здравоохранения во время пандемии

Речь идет о деятельности "от дезинформации до остановки работы компьютерных сетей", отметила заместитель генерального секретаря организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу

ООН, 4 октября. /ТАСС/. ООН уделяет особое внимание реагированию на риски, связанные с кибератаками на объекты здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом заявила в понедельник заместитель генерального секретаря организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Генеральный секретарь ООН уделяет особое внимание проблеме кибератак на объекты здравоохранения во время пандемии и [принятию] мер по деэскалации рисков и напряженности в киберсфере", - подчеркнула Накамицу, выступая в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, в ведении которого находятся вопросы разоружения.

"Злонамеренная деятельность в киберсфере, начиная от дезинформации до остановки работы компьютерных сетей, представляет значительный риск для международной безопасности", - сказала она. Накамицу отметила необходимость регулятивных мер по вопросам ответственности за действия в киберпространстве.

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Пандемия COVID-19
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