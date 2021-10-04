Участницы марафона "Мягкая сила" покажут 8 октября свои бизнес-проекты из разных регионов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Семнадцатичасовый марафон женского лидерства "Мягкая сила" пройдет 8 октября, его участницы представят свои успешные бизнес-проекты, реализуемые в регионах РФ. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Марафон "Мягкая сила" состоится 8 октября и будет проходить в течение 17 часов", - сказала сенатор, добавив, что в нем примут участие женщины-предприниматели со всех регионов России. "Они представят свои успешные проекты, калейдоскопом будут сменяться от города к городу, от региона к региону, предоставляя возможность познакомиться с уникальными проектами, которые уже работают в их регионах", - отметила Святенко.

Она уточнила, что марафон стартует в полдень по местному времени на Камчатке (03:00 мск) и завершится в 18:00 в Калининграде (19:00 мск). "Мы обязательно подключимся к этому марафону и познакомимся с самыми успешными практиками, которые можно использовать", - подчеркнула Святенко.

В свою очередь проректор по образовательной работе мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина отметила, что марафон объединит в одно мероприятие женщин всей страны - от Камчатки до Калининграда. "Мы хотим провести с ними один рабочий день, чтобы показать какую ценность представляет женщина в решении глобальных задач, таких как повышение уровня образования и здравоохранения, экология, сельское хозяйство. Мы собрали очень интересную аудиторию из представителей власти, бизнеса, культуры, победителей и финалистов конкурса президентской программы "Россия-страна возможностей" и конкурса "Лидеры России", - сказала Афонина.

Формат марафона

По ее словам, марафон будет проходить в онлайн- и офлайн-формате. "Мы ожидаем более ста гостей, каждый третий - это наши женщины-лидеры, представители платформы "Россия - страна возможностей". Мы будем транслировать марафон на YouTube-канале мастерской "Сенеж". Волной каждый час мы будем подключать студии. С одной стороны - московские, с другой - региональные, в которых будут подключаться спикеры в онлайн- и офлайн- формате", - сказала Афонина.

Так, планируется, что на Дальнем Востоке разговор пойдет о привлечении инвестиций и повышении комфортности жизни в городах, о сохранении Байкала. "В Сибири будем говорить о промышленном развитии территорий, научных центрах. На Урале - о развитии высокотехнологичных производств, зеленой экономике. В регионах Центра России поговорим о развитии сельских территорий, продвижении городов. На Северо-Западе - о сохранении культуры арктического Севера и развитии волонтерства, завершим Калининградом и международным треком", - сказала Афонина, добавив, что там же будут подведены и основные итоги марафона. Принять участие в марафоне могут все желающие.

Марафон "Мягкая сила" пройдет в рамках региональной недели, которая предваряет III Евразийский женский форум.

Евразийский женский форум - это крупнейшая международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. III форум состоится 13-15 октября в Санкт-Петербурге, будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности.