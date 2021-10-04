Организации и учреждения Чувашии на этой неделе приступят к тестированию системы QR-кодов

ТАСС, 4 октября. Тестирование системы QR-кодов начнется на этой неделе в организациях и учреждениях Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации главы республики.

"В настоящее время перед предприятиями, организациями и учреждениями глава республики поставил задачу в течение текущей недели внедрять и тестировать систему проверки сертификатов", - отмечается в сообщении.

Глава республики Олег Николаев в понедельник на еженедельном совещании в правительстве республик отметил, что запуск системы отложен, чтобы все предприятия могли предупредить своих клиентов и посетителей о необходимости предоставления сертификата о прохождении вакцинации или справки о наличии антител, а также документа, удостоверяющего личность. Николаев уточнил, что в случае отсутствия необходимых документов у посетителей в театрах и учреждениях культуры имеется система возврата денег за неиспользованные билеты.

По словам главы республики, в Чувашии крайне сложная ситуация с распространением коронавируса. Николаев добавил, что 33,7% коечного фонда направлено на пациентов этой категории. Кроме того, увеличивается количество людей, находящихся на стационарном или амбулаторном лечении.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания будут принимать посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что у человека высокое количество антител в связи с перенесенной болезнью в течение последнего полугода. Те, у кого нет телефона, позволяющего предъявить QR-код, смогут показать бумажный аналог документа.

На предприятиях общепита, помимо пропускного режима, поручено провести анализ вакцинации их сотрудников. Например, в Батыревском, Комсомольском и Алатырском районах Чувашии наблюдается очень низкий уровень вакцинации на предприятиях потребительского рынка. "Если в ближайшую неделю будет такая же ситуация, мы введем запрет деятельности таких предприятий на их территории. К примеру, Комсомольский, Батыревский районы показывают очень высокий уровень заболеваемости", - процитировали Николаева в пресс-службе.

О ситуации в республике

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 34 318 случаев коронавируса. Выздоровели 31 024 человека, умер 2 361 пациент с подтвержденной инфекцией.