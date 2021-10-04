В Ассоциации КТиБО призвали корректно передавать сведения об ограничениях из-за пандемии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) призвала в понедельник прекратить ложные интерпретации высказываний главы Роспотребнадзора Анны Поповой относительно текущих правил проведения массовых мероприятий: отрасль продолжает работать по действующим правилам. Об этом говорится в заявлении организации, поступившем в ТАСС.

"Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций считает своевременными пояснения главы Роспотребнадзора Анны Поповой относительно порядка проведения массовых мероприятий в Российской Федерации. В своем заявлении, переданном каналом "Россия-24", Анна Попова говорит о том, что разрешенными массовыми мероприятиями на всей территории являются только те, что проводятся в "свободном от COVID-19 режиме". Соответственно, заявления о том, что все массовые мероприятия в стране запрещены или отменены, мы считаем недопустимыми и ложными", - указано в сообщении.

В ассоциации напомнили, что в каждом регионе допускается проведение культурно-массовых мероприятий исходя из соответствующих указов глав субъектов РФ.

"Отрасль продолжает работать с существующими в каждом конкретно субъекте ограничениями: где-то концертные залы могут заполняться на 50%, где-то - на 75%, где-то - на 100% в формате COVID-free", - разъяснили в ассоциации.