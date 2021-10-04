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Пандемия COVID-19

В Швеции рекомендовали прививать подростков в возрасте от 12 до 15 лет препаратом Pfizer

Иммунизация этой возрастной группы начнется в стране с 11 октября

СТОКГОЛЬМ, 4 октября. /ТАСС/. Шведское управление здравоохранения приняло решение рекомендовать вакцину американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech для иммунизации подростков от 12 до 15 лет против коронавируса.

Поскольку препарат во всем мире чаще используется в этой возрастной группе, данных о безопасности этой вакцины больше, отмечается в опубликованном в понедельник пресс-релизе ведомства.

"В целом, мы считаем правильным выбрать вакцину, о которой мы знаем больше всего и которая наиболее хорошо зарекомендовала себя, когда речь идет о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет", - приводятся в сообщении слова главного эпидемиолога Андерса Тегнеля.

В середине сентября ведомство решило рекомендовать общую вакцинацию от коронавируса с 12 лет. Иммунизация этой возрастной группы начнется с 11 октября.

Теги
ШвецияПандемия COVID-19
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