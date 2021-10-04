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В Финляндии захоронили останки четырех советских воинов

В посольстве России в Хельсинки уточнили, что погибшие были узниками немецкого лагеря для военнопленных

ХЕЛЬСИНКИ, 4 октября. /ТАСС/. В Финляндии состоялась церемония погребения останков четырех неизвестных советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны на финской территории. Об этом сообщили в понедельник в посольстве России в Хельсинки.

"2 октября сотрудники аппарата военного атташе при посольстве приняли участие в церемонии погребения останков четырех неизвестных советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны на территории финской Лапландии", - говорится в сообщении.

Погибшие являлись узниками немецкого лагеря для военнопленных. "Их останки были обнаружены при проведении земельных работ на территории музея "Сиида" в июне 2020 года", - уточнила дипмиссия.

На мероприятии, состоявшемся на кладбище в Ивало, присутствовали также представители местных властей, главы православного и лютеранского приходов, активисты общества "Финляндия - Россия" и руководство музея "Сиида".

В прошлом году посольство РФ сообщило о том, что составило каталог, содержащий информацию о более чем 140 захоронениях и свыше 18 тыс. советских военнослужащих, похороненных в Финляндии.

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