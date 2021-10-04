Власти Петербурга планируют оптимизировать инфраструктуру города с помощью данных сим-карт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" объявил конкурс на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным мобильных операторов о перемещениях жителей Петербурга с дальнейшей передачей информации в профильные учреждения города, начальная максимальная цена контракта составляет 35,2 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Цель закупки - совершенствование системы "Безопасный город" и транспортной инфрастурктуры.

"Оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным по численности и динамике перемещений населения. Начальная (максимальная) цена контракта - 35,18 млн рублей", - говорится в конкурсной документации.

В качестве цели осуществляемой закупки в техническом задании указывается профилактика преступлений за счет использования петербургской цифровой системы "Безопасный город", а также предоставление петербургским органам власти анализа "больших данных", который помог бы улучшить управление городом, в том числе транспортом.

Согласно технической документации, "Городской мониторинговый центр" на основе собранных данных мобильных операторов, планирует получить информацию о численности проживающего и работающего населения в разных районах Петербурга, о динамике их перемещений по городу, о местах проживания и работы граждан, о загруженности и популярности тех или иных станций метрополитена и транспортных маршрутов, а также о местах массового скопления людей. Кроме того, центр рассчитывает отследить количество и траты туристов, с тем чтобы усовершенствовать на основе "больших данных" туристическую среду Петербурга.

Собранные датасеты будут учитывать не только сами перемещения, но также пол, возраст и примерный доход граждан. Геоданные сим-карт при этом будут собираться как в дневной, так и в ночной период.

Услуги должны оказываться в два этапа, с момента заключения контракта по 30 ноября, а после с 1 по 31 декабря этого года. Финансирование закупки осуществляется из бюджета Петербурга. Конкурсный отбор на заключение контракта объявлен 4 декабря, окончание подачи заявок на участие в нем произойдет 12 октября.