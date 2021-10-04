На водохранилище, охлаждающем Смоленскую АЭС, прошел международный заплыв X-Waters Nuclear

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. В городе Десногорске (Смоленская область) на водохранилище при Смоленской атомной станции прошел Международный заплыв на открытой воде X-Waters Nuclear. Это первый в истории X-Waters заплыв на водохранилище-охладителе атомной станции, сообщили в понедельник в пресс-службе Смоленской АЭС, отметив, что за звание лучших соревновались спортсмены из 50 городов России, Белоруссии, Венгрии, Италии и ЛНР, которые суммарно преодолели 837 км.

В Десногорском этапе было заявлено четыре дистанции. Самую сложную - 10-километровую, считающуюся аналогом бегового марафона (42,195 км), - выбрали опытные пловцы, в основном, призеры и победители чемпионатов России и Европы. Среди женщин с результатом 3 часа 31 минута победила Наталья Гилева, лидер клуба моржей "Ледяной союз", многократная призерша соревнований по плаванию на открытой воде. Среди мужчин первым к финишу пришел мастер спорта Тимофей Легошин с результатом 2 часа 36 минут.

Новички преодолевали дистанции в 1,3 или 5 км. Трехкилометровую дистанцию преодолел пловец с ограниченными возможностями из Венгрии Томи Роки. "Плавание на открытой воде - это моя жизнь. За семь лет проплыл более 4 млн км. В Десногорском заплыве чувствовал себя по-разному: иногда было легко, иногда - очень сложно из-за течения, ослепляющего солнца на финише. Тем не менее, мне очень понравилось. Я полюбил Россию, рад, что побывал здесь", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Томи Роки.

X-Waters - крупнейшая международная плавательная серия, основанная в России. Ежегодно в рамках чемпионата X-Waters World Championship проводится ряд заплывов в разных точках планеты. В 2021 году наиболее экстремальными стали заплывы X-Waters Plato Putorana - на озере Лама в 120 км от Норильска (Красноярский край) при температуре воды плюс 4 градуса, X-Waters Baikal при температуре воды плюс 9 градусов и заплыв X-Waters Nuclear - в Десногорском водохранилище - охладителе Смоленской атомной станции. Последний заплыв нынешнего года запланирован на середину октября в Черногории. По итогам всех 20 этапов X-Waters будет определен победитель 2021 года.