В Петербурге до конца года начнут строительство нового стационара-трансформера на 800 мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Строительство нового стационара-трансформера на 800 мест в Санкт-Петербурге планируется начать до конца года в дополнение к уже созданным больницам такого типа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" .

"К концу этого года закончим строительство нового корпуса на 400 мест в больнице Святого Георгия. Также до конца года планируем начать строительство еще одного стационара-трансформера на 800 мест", - сказал Беглов.

Открытие нового корпуса больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией запланировано на декабрь. Изначально корпус рассчитан на 307 коек, при необходимости стационар можно будет быстро перепрофилировать под инфекционное отделение, увеличив его мощность до 400 коек. В обычном режиме в нем будут работать хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Подобные корпуса также были построены для Госпиталя для ветеранов войн, больницы Святителя Луки и 33-й больницы в Колпино, на очереди пятый трансформер - в Институте скорой помощи имени Джанелидзе.

Как отметил губернатор, город делает все необходимое для противодействия коронавирусной инфекции. "Мы обеспечиваем необходимое количество коек в "красных" зонах, выделяем дополнительные средства на медикаменты и аппаратуру, укрепляем материальную базу наших стационаров. На прошлой неделе предоставили Елизаветинской больнице почти 300 млн рублей на модернизацию оборудования", - сказал он.

По последним данным, в Петербурге выявили 630 153 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 586 028 человек, умерли 22 087. За последние сутки в городе выявили 2 198 случаев заражения.