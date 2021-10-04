На Ставрополье отремонтировали водовод, снабжающий водой 1,5 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты закончили реконструкцию водовода в селе Новоблагодарное Ставропольского края. Трудности с подачей воды перестали испытывать 1,5 тыс. человек, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

"Специалисты "Ставрополькрайводоканала" завершили реконструкцию водовода в селе Новоблагодарное Предгорного муниципального округа. Учитывая рельеф местности, строительно-монтажные работы пришлось вести на участке со скальным грунтом", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, после замены старой стальной трубы на новую полиэтиленовую конструкцию большего диаметра более 1,5 тыс. жителей Новоблагодарного перестали испытывать трудности с подачей воды.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года будет завершена замена, реконструкция и строительство водопроводных сетей протяженностью более 120 км. Работа идет в 12 территориях региона, в 52 населенных пунктах с численностью населения 83 тыс. человек.