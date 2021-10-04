В Пензенской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий

ПЕНЗА, 4 октября. /ТАСС/. Запрет на проведение массовых мероприятий введен с понедельника в Пензенской области из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также приостановлена деятельность фудкортов, за исключением работы навынос, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В июне 2021 года власти региона разрешили присутствовать на массовых мероприятиях на открытом воздухе не более 50 участникам. С 14 сентября проведение массовых мероприятий было разрешено в регионе при заполнении 50% мест в помещениях. Для посещения массового мероприятия необходимо было предъявить QR-код, подтверждающий наличие прививки от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, или сведения о перенесенном заболевании, если с даты выздоровления прошло не больше шести месяцев.

"С 4 октября в регионе запрещены массовые мероприятия, введен запрет на оказание услуг на ледовых катках, игровых площадках, приостановлена деятельность фудкортов, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов", - отмечается в сообщении.

В регионе сохраняется запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00. Ранее сообщалось, что в регионе за последние несколько недель выросло ежесуточное число случаев заражения коронавирусом. По данным на 4 октября, за сутки в Пензенской области выявили 255 новых случаев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 71 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 57 879 человек выздоровели, 2 798 пациентов умерли.